टीम इंडिया की नई जर्सी में कुछ इस अंदाज में दिखे कोहली और धोनी, वायरल हुई फोटो

नई दिल्ली: वर्ल्ड कप 2019 ( World Cup 2019 ) में टीम इंडिया का अगला मुकाबला मेजबान टीम इंग्लैंड से है। अब तक भरतीय टीम ने 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से भारत ने 5 मैच जीते और एक मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ था। वहीं टीम इंडिया ( Team India ) का इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए जर्सी बदल दी गई है। सबसे खात बात ये रही कि भारतीय टीम की जर्सी का फर्स्ट लुक जारी होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

What do you think of this kit? 💥 #TeamIndia | #CWC19 pic.twitter.com/Bv5KSfB7Uz