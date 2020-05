Deputy SP बेटी को वर्दी में देख पिता के निकले आंसू, यूनिफॉर्म में लगे सितारे हाथ में लेकर गिन्ने लगे

नई दिल्ली. खिलती हुई कलिया हैं बेटियां, मां बाप का दर्द समझती हैं बेटियां, घर को रोशन करती हैं बेटियां, लड़के आज हैं तो आने वाला कल हैं बेटियां। बेटियों के लिए यह पंक्तियां बिल्कुल सटीक है। सच है कि हर घर की रोशन बेटियों से ही होती है। आज बेटियों के जन्म और परवरिश को लेकर माता-पिता की मानसिकता बदली है। बल्कि बेटियों ने भी घर परिवार से निकलकर हर क्षेत्र में अपना अलग मुकाम और पहचान बनाई है। कुछ एेसा मुकाम हासिल किया है। मणिपुर (Manipur) की पुलिस अधिकारी डिप्टी एसपी रत्ना नगसेप्पम (Rattana Ngaseppam) ने। आज पुलिस अधिकारी बन कर अच्छे-अच्छे अधिकारियों को टक्कर दे रही है। ये बात उनके पिता के लिए एक गर्व की बात है।सोशल मीडिया में उनकी एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है। तस्वीर एेसी है जिसको देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी।

सोशल मीडिया में जमकर हो रही वायरल

इस एक तस्वीर ने हजारों का दिल जीत लिया। यह तस्वीर बेटी होने पर एक मिशाल कायम की है। सोशल मीडिया पर लोग इस तस्वीर की खूब तारीफ कर रहे है। जमकर यह फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। कुछ लोगों ने पिता की जमकर तारीफ की तो किसी ने महिला सशक्तीकरण के उदाहरण के रूप में चित्र को देखा।

जानिए क्या है इस तस्वीर में

तस्वीर में, इंफाल (Imphal) की डिप्टी एसपी रत्ना नगसेप्पम मुस्कुराते (Rattana Ngaseppam) हुए दिखाई दे रही हैं क्योंकि उनके पिता उनकी वर्दी पर सितारों को देख रहे हैं। सितारों को हात में लिए गिन रहे हैं। वह वर्दी में दिखाई देती है जबकि उनके पिता कंधे का पट्टा चेक करते दिख रहे हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक तस्वीर कुछ महीने पुरानी है और नगसेप्पम वर्तमान में मणिपुर पुलिस की एडिश्नल एसपी हैं।

ट्विटर में लोगों नेकिया खूब शेयर

ट्विटर पर गुरुवार को तस्वीर पोस्ट करने वाले ट्विटर यूजर ने लिखा, "मणिपुर के इम्फाल की डिप्टी एसपी रत्ना नगसेप्पम। उनके पिता ने उनकी वर्दी पर लगे सितारों की जांच की। और रत्ना गर्व से पिता को देख रही हैं।''

Rattana Ngaseppam, Deputy SP from Imphal, Manipur



Her proud dad checking out the stars on her uniform. And #Rattana proudly watching the stars in her father's eyes. [Source: @_mohul]



Cc: @manipur_police pic.twitter.com/8WOgGIFOPB