यात्रियों से भरे ऑटो को पुलिस ने रोका तो अंदर से निकले इतने यात्री, video देखकर हो जाएंगे हैरान

नई दिल्ली। आपने किसी ऑटो में चार या ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों को सफर करते देखा होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तेलंगाना के करीमनगर में 24 लोगों से भरे ऑटोरिक्शा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो करीमनगर के पुलिस कमिश्नर ने शेयर किया है।

वीडियो में देख सकते है कि एक ऑटो चालक ने अपने रिक्शे में कम से कम 24 लोगों को बैठाया है। इन 24 लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चें हैं। पुलिस ने जब ऑटो देखा तो वह पहले तो हैरान रह गए। वहीं, जब ऑटो चालक से सवाल पूछा गया तो उसने यात्रियों को ऑटो से उतारना शुरू कर दिया।

वहीं, इस वीडियो को शेयर करते हुए करीमनगर के पुलिस कमिश्नर ने लिखा-'लोगों को अपनी सुरक्षा करने की जरूरत है।' जहां भी ऐसी भरी हुई गाड़ी दिखे वहां सवारी नहीं करना चाहिए। लोगों को यह समझना चाहिए की ज्यादा यात्रियों की वजह से बड़ा हादसा हो सकता है।

People should take care of their own safety. They shouldn't board in overcrowded passenger autos unmindful of their safety pic.twitter.com/Aul2l2LM7C