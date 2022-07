घर से भागे हुए प्रेमियों को शरण देता है हिमाचल प्रदेश का ये खास मंदिर

Temple For Love Couple: देश में एक जगह ऐसी भी है जहां घर व समाज से दरकारे भागे प्रेमी जोड़ों का न केवल स्वागत होता है, बल्कि उनके रहने का भी खास इंतजाम किया जाता है।

देशभर में आज भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां प्रेमी जोड़ों को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता ह। कुछ की उनके ही परिजन हत्या तक कर देते हैं। हालांकि, एक जगह ऐसी भी है जहां घर से भागे हुए प्रेमी जोड़ों को न केवल अपनाया जाता है बल्कि उन्हें रहने के लिए शरण भी जाती है। ये कोई जगह नहीं है, बल्कि एक मंदिर है जहां प्रेमी जोड़ों का स्वागत किया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है की प्रेम विवाह किसी भी रूप में हो उसे अपना लेना चाहिए।

Temple For Love Couple: Shangchul Mahadev welcome love birds who want to get married