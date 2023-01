अलग-अलग साल में पैदा हुए ये जुड़वां बच्चे, जन्म की कहानी सुन लोग हुए हैरान

जुड़वा का मतलब होता है एक साथ जन्म लेने वाले। लेकिन यहां हैरत में डाल देने वाली बात यह है कि एक महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म तो दिया, लेकिन अलग-अलग साल में। सोशल मीडिया पर इन दिनों इन बच्चों के जन्म की कहानी काफी वायरल हो रही है, जिन्होंने अलग-अलग साल जन्म लिया है।

Texas Couple Welcomes Twin Girls Born On Different Days In Different Years