पत्तों के ढ़ेर में कुत्ते ने की गज़ब मस्ती, वीडियो देख लोगों को मिला सुकून

नई दिल्ली। पतझड़ के मौसम ( Autumn Season ) में पेड़ों की सारी पत्तियां झड़ने लगती है। ऐसे में पेड़ों के नीचे पत्तों का ढ़ेर लग जाता है। अक्सर आपने किसी वीडियो में देखा होगा कि लोग सूखी पत्तियों से भरे ढ़ेर में छलांग लगाकर खूब मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे है।

ऐसा ही एक दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया ( Social Media ) पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल एक कुत्ते को लेकर शॉर्ट फिल्म तैयार की गई है। इस वीडियो को देखकर लोग काफी सुकून महसूस कर रहे है। यह वीडियो ( Video ) लोगों को काफी पसंद आ रहा है।

we all – and i cannot stress this enough – need this right now. possibly the greatest short film ever made. pic.twitter.com/FzvtrmC70D