कोरोना वैक्सीन लेते ही बेहोश हो गई नर्स, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

नई दिल्ली। इन दिनों कोरोनामहामारी से लड़ने के लिए पूरी दुनिया एक होकर बैक्सीन को बनाने में लगी हुई है जिनमें से कुछ देशों में इसका ट्रायल भी च रहा है। उन्ही में से एक देश अमेरिका भी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में जुटा हुआ है। लेकिन एक अस्पताल में ऐसा हादसा हुआ कि लोग अब वैक्सीन को लेकर सवाल भी उठाने लगे है।

दररअसल अमेरिका के शहर टेनेसी में स्थित सीएचआई मेमोरियल अस्पताल में काम कर रही एक नर्स कोरोना वैक्सीन लेने के कुछ मिनटों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं। और टिफेनी डोवर नाम की ये नर्स लाइव कैमरों के सामने ही बात करते हुए अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। जिसके बाद वहां मौजूद डॉक्टर्स ने उसे संभाला,और वो बेहोश हो गई। सोशल मीडिया पर ये वीडियो ट्रेंड कर रहा है।

WATCH: Nurse passes out on live TV after taking vaccine in Chattanooga, Tennessee. Nurse Manager Tiffany Dover was okay and spoke again with local station WTVC, saying she has a condition where she often faints when she feels pain.



“It’s common for me,” she said. pic.twitter.com/wqUhX577vc