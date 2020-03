चोर ने अनोखे अंदाज में चुराया करोड़ों का हार, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

नई दिल्ली। दुनिया में मौजूद हर चोर चोरी करने के लिए तमाम तिकड़मबाजी लगाता है।ऑस्ट्रेलिया (Australia) के मेलबर्न (Melbourne) में एक ऐसी ही दिलचस्प वाकया घटा कि इसके बारे में जिसने सुना वो हैरान रह गया।

WATCH: Security footage shows a man using a fishing rod to remove a Versace necklace from a mannequin within the store just after 2am. pic.twitter.com/9S103jZjv4 — Victoria Police (@VictoriaPolice) March 3, 2020

दरअसल हुआ कुछ यूं कि ऑस्ट्रेलिया (Australia) के मेलबर्न (Melbourne) में एक चोर ने बड़े ही शातिर अंदाज में फैशन स्टोर (Fashion Store) में चोरी की लेकिन उसका ध्यान CCTV पर नहीं गया। जिसके चलते वो वारदात को अंजाम देते हुए कैमरे में कैद हो गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

WATCH: Security footage shows a man using a fishing rod to remove a Versace necklace from a mannequin within the store just after 2am. pic.twitter.com/9S103jZjv4 — Victoria Police (@VictoriaPolice) March 3, 2020

बता दें चोर ने मछली पड़ने वाली रोड (Fishing Rod) से वर्साचे का बेशकीमती नेकलेस (Versace Necklace) चुरा लिया। ये घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। जिसके बाद से पुलिस इस चोर की तलाश कर रही है। पुलिस ने वीडियो शेयर करते हुए लोगों से चोर को पकड़ने के लिए मदद भी मांगी है। साथ ही उन्होंने फोन नंबर भी जारी किया है. जो इस शख्स को जानता हो, वो तुरंत इस फोन नंबर को डायल कर जानकारी दें।

let him keep it — jack (@gritandpoise) March 3, 2020

वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहा हैं।

I know that guy. His name is Hero Mcawesome. — Bill brueck (@wwbru) March 3, 2020