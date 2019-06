इस लड़की ने ग्रेजुएट होने के बाद जरूरतमंदों की ऐसे की मदद, हर कोई कर रहा है तारीफ

नई दिल्ली: अमूमन देखा गया है कि लोग अपनी छोटी-छोटी खुखी को दूसरों को पार्टी देकर सेलिब्रेट करते हैं। लोग पार्टी के नाम पर हराजों रुपये यूं ही खर्च कर देते हैं। लेकिन इस बीच हम ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास कई ऐसे लोग या मासूम बच्चे हैं जिन्हें ये भी पता नहीं होता कि उन्हें एक वक्त का खाना मिलेगा भी या नहीं। ऐसे ही बच्चों के लिए टेक्सास ( Texas ) की एक लड़की ने कुछ ऐसा किया जिससे इस मासूम बच्चों को काफी अच्छा लगा।

पार्टी के लिए मिले पैसों से बच्चों-महिलाओं को खिलाया पिज्जा

रिपोर्ट के ममुताबिक, Leanne ने ग्रेजुएशन ( Graduation ) पूरा किया। इस मौके पर वो अपनी इस खुशी को एक अलग तरह से सेलिब्रेट करना चाहती थी और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने ह्यूस्टन के स्टार ऑफ होप सेंटर में एक इवेंट का आयोजन किया। उन्हें जो पैसे पार्टी करने के लिए मिले थे उन्होंने उस पैसे से 95 लार्ज साइज के पिज्जा ( pizza ) मंगाए और बेघर महिलाओं और बच्चों को बांच दिए। Leanne मानती हैं कि ये पार्टी जरूरतमंदों को देना काफी जरूरी था क्योंकि सब को वो सुख नहीं मिलते जो हमें मिलते हैं। साथ ही वो कहती हैं कि कई लोग वो सब नहीं चुन सकते जो मैं चुन सकती हूं। वहीं उनके इस काम की सोशल मीडिया ( social media ) पर लोग काफी तारीफ कर रहे हैं।

Instead of a graduation party, Waltrip HS Senior Leanne Carrasco asked family and friends to throw a pizza party for the homeless women and children @StarOfHope. They provided and served 95 pizzas and made and distributed 400 "toiletry bags". pic.twitter.com/Oy0kucI5Yi