नन्हें शेर ने की दहाड़ने की कोशिश, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

नई दिल्ली। सोशल मीडिया ( Social Media ) पर जानवरों के एक से बढ़कर एक वीडियो वायरल ( Viral ) होते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया की दुनिया में फिर से छाया हुआ है। इस वीडियो में शेर के बच्चे को पहली बार दहाड़ते हुए सुना जा सकता है।

सेरेन्गेटी नेशनल पार्क (Serengeti National Park) में शेर के बच्चे ने दहाड़ मारने की कोशिश की, जिसका वीडियो खूब वायरल (Viral Video) हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शेर का बच्चा टहलने के लिए निकलता है पर कुछ दूर चलने के बाद भी वो दहाड़ने की कोशिश करता है।

This little lion cub in Serengeti National Park pic.twitter.com/8kXAjsALSw