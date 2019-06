हाइवे पर ये शख्स चला रहा था बाइक, अचानक हुआ कुछ ऐसा कि आ गई मौत

नई दिल्ली: लोग अपनी सुविधा के लिए गाड़ी या फिर मोटरसाइकिल खरीदते हैं, ताकि हर जगह समय पर पहुंचा जा सके। हालांकि, 2 पहिया वाहन चार पहिया वाहन से ज्यादा खतरनाक होते हैं। ज्यादा तेज चलाने या गाड़ी स्लिप होने से कई बड़ी घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। लेकिन सोचिए अगर आपकी कोई गलती भी न हो और आप सही ढंग से बाइक चला रहे हैं फिर भी आपके साथ कोई बड़ी घटना हो जाए। दरअसल, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका ( America ) में एक शख्स की बाइक पर चलते हुए हाइवे पर ही मौत हो गई। चलिए जानते हैं पूरा मामला।

कैसे हुई मौत

अमेरिका के फ्लोरिडा ( Florida ) में एक शख्स हाइवे पर बाइक से जा रहा था। उसने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन अचानक उसके हेलमेट पर बिजली गिरी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना को जानने के बाद वहां के लोग काफी हैरान हैं। इस शख्स के टूटे हुए हेल्मट की तस्वीर जब सामने आई तो सब देखकर हैरान थे। हेल्मेट के ऊपरी हिस्से में एक बड़ा सा छेद हुआ है। बताया जा रहा है कि बिजली के प्रकोप से ही ये टूटा है। ये घटना लोगों को हैरान कर रही है।

This is what’s left of a 45 year old man’s helmet after he was struck by lightning, while riding his motorcycle southbound, on I-95 in Volusia County this afternoon. Unfortunately he did not survive the crash. pic.twitter.com/uFklUPY8r1