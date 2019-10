आतंक के आका अबु बगदादी के साथ इस फीमेल डॉग की भी हो गई थी मौत, अब उसके बच्चे को मिला नया परिवार

नई दिल्ली: पूरी दुनिया ने उस वक्त चैन की सांस ली जब पता चला कि आईएसआईएस का खलीफा अबू बकर अल बगदादी मारा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी देते हुए बताया कि अमेरिकी सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन में उसे ढेर कर दिया गया। वहीं आपको अमेरिकी सेना का वो बहादुर डॉग तो याद होगा, जिसे इस ऑपरेश का क्रेडिट दिया गया। वहीं इस हमले में एक डॉग और है जिसकी मां यानि फीमेल डॉग इस हमले में मारी गई।

This puppy remains alone after his mother died during a nightly U.S-led raid to kill the leader of ISIS in #Barisha village in Idlib.#Syria #idlib pic.twitter.com/xUZr8SCSDS — FARED_ALHOR (@FARED_ALHOR) October 28, 2019

The mission is over after about 4 hours in the motorcycle. I went to the site and took the little dog to a safe place with young dogs and their mother.He is very happy with his new family pic.twitter.com/0FoxH26jQd — FARED_ALHOR (@FARED_ALHOR) October 28, 2019

हमले में मारी गई फीमेल डॉग

दरअसल, जिस हमले में बगदादी मारा गया। उसी हमले में ये फीमेल डॉग भी मारी गई थी। सबसे दुखद बात तो ये है कि इस डॉग के बच्चे अपनी मां को मलबे में खोज रहे हैं और मां की लाश वहीं पड़ी थी। Fared Alhor जो कि एक फोटोग्राफर हैं ने ये फोटो ट्वीट की। उन्होंने अपने ट्वीट के कैप्शन में लिखा 'ये पप्पी अकेला रह गया। इसकी मां अमेरिका के उन हमलों में मारी गई, जिसमें आईएसआईएस का लीडर मारा गया।' इस खबरे के सामने आने के बाद से ही हर कोई इस पप्पी के लिए दुखी है।

पहुंचाया नए घर

4 घंटे मोटरसाइकिल चलाने के बाद Alhor ने इस पप्पी को एक नई फैमिली में शामिल कर दिया। वो इसे एक डिब्बे में डालकर अपने साथ ले गए। साथ इस पप्पी का नया नाम Bobe रखा गया है। Alhor इससे पहले भी कई पप्पी को नया जीवन दे चुके हैं। दरअसल, सीरिया गृहयुद्ध के दौरान कई कुत्ते मारे जाते हैं और Alhor इन्हीं के लिए काम करते हैं। हर कोई Alhor की जमकर तारीफ कर रहा है।