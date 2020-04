लॉकडाउन: सड़क पर घूम रहे थे कुछ लोग तभी सामने आ गया गैंडा, फिर जो हुआ वो कमाल है

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (coronavirus) ने दुनिया में में तबाही मचा रखी है। 65 हजार से अधिक लोग इस वायरस के चलते अपनी जान गवां चुके हैं। वहीं13 लाख से अधिक लोग इस वायरस के संक्रमण से ग्रसित हैं। सरकारों ने इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए हर तरफ लॉकडाउन (lockdown) लगा रखा है। लॉकडाउन के चलते देश भर में लोगों के साथ-साथ गाड़ियों का आवागमन ठप हो चुका है। सभी अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। सड़कों पर जंगली जानवर खुले आम घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसमें सड़क पर गैंडा चलते हुए दिख रहा है।

Those who are asking about the location. The video is from Chitwan National Park, Nepal. The first National Park of Nepal. It has good rhino population. Rhino venturing into human habitation is common for all PAs. In India also.