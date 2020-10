OMG ! यह भालू करता है मॉडलिंग, तस्वीरें जीत लेगी आपका भी दिल

View this post on Instagram

Сегодня я спросила у мужа: - как думаешь 7,7 миллиона, это много? - в какой валюте? - уточнил он; - не в валюте, а в людях! - в людях? Очень много! Знаете почему спросила об этой цифре❓Именно столько людей в среднем читает газету The Sun, а в этом издании сегодня опубликовали мои фото)😊 Второй день, неожиданных публикаций: сначало Daily Mail, теперь The Sun.📰🗞️ Узнала, как обычно, случайно. На меня посыпались поздравления с разных уголков мира, комментарии ( встречались разные, иногда и негативные), но самое приятное,что мои фото увидела такая громадная аудитория и если мои фотографии принесли кому-то позитивные эмоции, то день прожит не зря.♥️ Today I asked my husband: - What do you think 7.7 million is a lot? - in what currency? - he clarified; - not in currency, but in people! - in people? Lots of! Do you know why I asked exactly about this figure There are so many people on average who read The Sun newspaper, and this publication published my photos) 😊 This is unexpected for me, first the Daily Mail, now The Sun.📰🗞️ Congratulations from different parts of the world, pleasant comments (although there were different, sometimes negative ones), but the best thing is that my photos were seen by such a huge audience, and if my photos brought positive emotions to someone, then the day will not be in vain. ♥ ️