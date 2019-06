OMG! अब तक इस गांव में नहीं पहुंची है बिजली, लोग इस तरह जी रहे हैं अपना जीवन

नई दिल्ली: मौसम गर्मी का है ऐसे में गर्मी लगना लाजमी है। लेकिन हम लोगों के पास विकल्प है पंखा, कूलर और एसी का। अपनी क्षमता अनुसार लोग गर्मी से बचने के लिए पंखे, कूलर या फिर एसी ( Air Conditioner ) का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जिनके पास कूलर-पंखा तो छोड़िए बिजली ही नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के आजाद होने के इतने सालों बाद भी छत्तीसगढ़ ( Chhatisgarh ) के त्रिशूली गांव में आज भी बिजली नहीं है। अब जरा सोचिए क्या हाल होता होगा यहां रहने वाले लोगों का और वो भी इतनी गर्मी भरे मौसम में।

सूरज ढलने के बाद नहीं कर सकते पढ़ाई

यहां रहने वाले लोगों ने बिजली ( electricity ) की समस्या को लेकर कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में उन्होंने गांव में बिजली लगाने का अनुरोध किया है। इस गांव में लगभग 100 घर हैं। इन सभी लोगों का कहना है कि आज तक हमारे गांव में बिजली नहीं पहुंची। साथ ही उनका ये भी कहना है कि बिजली न होने के कारण हमारे बच्चे सूरज ढलने के बाद पढ़ाई नहीं कर सकते। ऐसे में इस बात में कोई दोराए नहीं कि यहां के लोग अपना जीवन किस तरह जी रहे हैं।

Chhattisgarh: Locals of Trishuli village in Balrampur say,"till date electricity has not reached our village, there are around 100 houses here. Our children can't study after sun sets due to lack of electricity. We have written to the collector." pic.twitter.com/txXK5gMvoG