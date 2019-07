सरकारी अस्पताल से निकली 3 फीट लंबी छिपकली, लोगों ने कही ऐसी बातें

नई दिल्ली: इंसान वैसे तो अपनी सेहत ( Health ) का हमेशा ही ध्यान रखता है। लेकिन बीमारी कब गले पड़ जाए कुछ पता नहीं। ऐसे में फिर अस्पताल का रूख करना पड़ता है। जहां पर इलाज चलने के बाद ही इंसान ठीक हो पाता है। वहीं अपने हिसाब से कोई प्राइवेट अस्पताल जाता है, तो कई सरकारी अस्पताल। हालांकि, सरकारी अस्पतालों की हालात कैसी है ये किसी से छुपी नहीं है। लेकिन हाल ही में फतेहाबाद ( Fatehabad ) के एक सरकारी अस्पताल में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया।

Fatehabad: A 3-feet-long Monitor Lizard was found in emergency ward of Government hospital in Tohana yesterday; it has been captured & will be released into the wild. #Haryana pic.twitter.com/3zEsk72k9U