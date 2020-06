हमला करने पर Tiger को मिली उम्रकैद की सजा, जंगल की जगह अब रहना होगा अकेले

-Tiger Sentenced to Life in Captivity: एक टाइगर ( Tiger ) को उम्रकैद की सजा दी गई है। जिस टाइगर को सजा सुनाई गई है, उस पर तीन लोगों की हत्या ( Tiger Attack on People ) का आरोप है।

-उसे कई मौके दिए गए, लेकिन वह लगातार इंसानों पर हमला करता गया। आखिर में इस टाइगर को इंसानों के लिए खतरनाक घोषित कर दिया गया और उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

-अब यह टाइगर जंगल की जगह अकेला रहेगा, वह भी जिंदगीभर। सुनकर भले ही अजीब लगे, लेकिन ऐसा हकीकत में हुआ है।