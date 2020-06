भारत में पूरी तरह से बंद हुआ TikTok, अब Download User भी नहीं कर पाएंगे App का इस्तेमाल

नई दिल्ली। भारत सरकार ने 29 जून की रात को TikTok समेत 59 App को बैन कर दिया था। इसके बाद से इन्हें Google Play और App Store की लिस्टिंग से भी हटा दिया गया है। हालांकि, जिन यूज़र्स के फोन में यह ऐप पहले से मौजूद था, उनके फोन में यह ऐप बैन होने के बाद भी काम कर रहा था। लेकिन अब ये App किसी भी फोन में काम नहीं करेगा।

अब TikTok App ओपन करने पर अब नेटवर्क एरर नज़र आ रहा है, साथ ही App ओपन करने पर यूज़र्स को एक पॉपअप नोटिस नजर आता है, जिसमें यूज़र्स को ऐप बैन की जानकारी दी जा रही है। इस नोटिस में लिखा है, प्रिय उपयोगकर्ता, हम 59 ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए भारत सरकार के निर्देश का अनुपालन करने की प्रक्रिया में हैं। भारत में हमारे सभी यूज़र्स की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।"

Tik Tok removed from Apple's App Store & Google Play Store. Government of India yesterday banned 59 apps "which are prejudicial to sovereignty and integrity of India, defence of India, security of the state and public order”. pic.twitter.com/f2LtyqXTtN