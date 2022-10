300 KM साइकिल चलाकर फेवरेट यूट्यूबर से मिलने दिल्ली पहुंचा 13 वर्षीय लड़का, 4 अक्टूबर से था लापता

इन दिनों सोशल मीडिया का क्रेज बड़ों और बच्चों में काफी ज्यादा है। यही वजह है कि 13 साल का एक बच्चा पटियाला से साइकिल चलाते हुए 300 किलोमीटर दूर दिल्ली पहुंच गया।

पंजाब का एक 13 वर्षीय लड़का 4 अक्टूबर से अपनी क्लास छोड़कर लापता हो गया था। पुलिस ने उसे 3 दिन बाद दिल्ली से बरामद किया। बताया जा रहा है यह लड़का अपने फेवरेट यूट्यूबर निश्चय मल्हान से मिलने दिल्ली पहुंचा था। साइकिल चलाकर वह 300 किलोमीटर दूर दिल्ली पहुंचा था। पुलिस के अनुसार लापता होने के तीन दिन बाद वह शुक्रवार को पीतमपुरा के एक पार्क में मिला। यहां यूट्यूबर निश्चय मल्हान का घर है। लड़के के चार अक्टूबर को लापता होने के बाद उसके माता-पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी।

To meet YouTuber, 13-year-old cycles 300 km from Punjab to Delhi, police locate him after 3 days