वेस्ट टॉयलेट को बना दिया आर्ट गैलरी, अब देखने के लिए लगती है भीड़

नई दिल्ली। अकसर हमें देखने को मिलता है कि जो चीजें काम में नहीं आ रही है, उनको बेकार समझकर लोग फेंक देते है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते है जो इन बेकार की चीजों से कुछ ना कुछ नया बना देते है। ऐसे बहुत सारे लोग है लो पुराने कपड़े या खिलानों से नई चीजे बना देते है जो सभी को पसंद आती है। आज आपको एक ऐसे ही कलाकार के बारे में बात रहे है जो सुर्खियों में छाया हुआ है। इस बंदे में वेस्ट टॉयलेट को आर्ट गैलरी में बदल दिया। जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब देखी जा रही है।

अब वहां लगती है भीड़

हम बात कर रहे है तमिलनाडु के ऊटी की। यहां टॉयलेट बिल्डिंग वेस्ट पड़ी थी। कलाकारों ने मिलकर इस इमारत को बना दिया आर्ट गैलरी, जहां पहले कोई नहीं आता था अब वहां भीड़ लगने लगी है। वायरल हो रही तस्वीर सभी को पसंद आ रही है। इसको देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते है।



आईएएस अफसर ने शेयर किया वीडियो

इस शानदार वीडियो को आईएएस ऑफिसर सुप्रिया साहू ने शेयर किया है। इस आर्ट गैलरी का नाम The Gallery OneTwo है। लोकल म्युनिसिपलटी ने एक नया टॉयलेट बनाया। इस इमारत को गैलरी में तब्दील करने की अनुमति दी। वीडियो में आप देख सकते है कि अंदर तस्वीरें लगाई गई है, जिन्हें देखने के लिए काफी लोग भी खड़े हैं।

An unused toilet building in Ooty has been converted into an Art exhibition centre called ‘The Gallery OneTwo’. The local Municipality has constructed a new toilet in the vicinity & allowed the unused building for the Gallery. This can be easily replicated by all Local bodies. pic.twitter.com/TFZjk0yF2v