जब निकोलस ने भारतीय खाने को बताया 'भायनक', तो लोगों ने ऐसे लगाई क्लास

नई दिल्ली: दुनियाभर में कई ऐसी जगह हैं जहां का खाना लोगों को अपनी ओर खींचता है। इन्हीं में से एक है भारत देश। यहां के खाने की चर्चा विदेशों तक होती है। लोग दूर-दूर से भारत के पारंपारिक खाने का स्वाद लेने यहां आते हैं। चाहे फिर वो दिल्ली का स्ट्रीट फूड हो या फिर पंजाब का खाना। हर कोई इस भोजन का दीवाना है। लेकिन सोशल मीडिया ( social media ) पर इसको लेकर हलचल हो रही है।

Indian food is healthier than the fast food culture started by other countries. Lets not forget how we have always had alternatives to gluten unlike other countries where it is a recent development. Indian food is delicious and nutritious, no pretending here. https://t.co/WJ2YoSzlCH — Nidhhi Agerwal (@AgerwalNidhhi) November 24, 2019

& Tom needs to discover Indian food with someone who knows it. Expertise matters 🧐 — Husain Haqqani (@husainhaqqani) November 23, 2019

This opinion is worse than if you’d support trump. — hend amry (@LibyaLiberty) November 24, 2019

Unfollow — Neal Katyal (@neal_katyal) November 23, 2019

ये है मामला

दरअसल, मशहूर लेखक और प्रोफेसर टॉम निकोलस का एक ट्वीट बड़ी ही तेजी से ट्विटर पर वायरल हो गया है। उन्होंने अपने इस ट्वीट में भारत के खाने को 'भयानक' बताया है। उनके ट्वीट के मुताबिक, भारतीय खाना बेकार होता है, लेकिन हम उसके अच्छा होने का दिखावा करते हैं। फिर क्या था उनका ये ट्वीटर वारयल हुआ और लोगों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना भी शुरू कर दिया, जिसमें एक्ट्रेस और मॉडल निधि अग्रवाल भी शामिल हैं।

I love Indian food. — Matthew Dowd (@matthewjdowd) November 24, 2019

Healthy foods injurious to Tom's health.. 🤣🤣🤣 — Rajinithamizh (@rajinithamizh) November 25, 2019

your taste in food is terrible & you pretend it isnt — saeen (@saeen90_) November 23, 2019

Bandar kya jaane adrak ka swaad! — Pranav. (@pranavkudav) November 25, 2019

Indian food is art. — Rhea (@_panchali_) November 25, 2019

this is the most controversial and hateful thing you've ever tweeted — brianweeden (@brianweeden) November 23, 2019

लोगों ने लगाई क्लास

निकोलस ने अपने ट्वीट में लिखा 'भारतीय खाना भयानक होता है, लेकिन हम इसके उलट दिखावा करते हैं।' उन्होंने ये ट्वीट जॉन बेकर के उस ट्वीट के जवाब में किया था, जिसमें जॉन ने खाने को लेकर सबसे विवादित बयान साझा करने को कहा था। बेकर ने ट्वीट में ये भी लिखा था कि उन्हें विवादित फूड ओपिनियन पसंद हैं। मॉडल निधि ने इसके जवाब में लिखा 'दूसरे देशों द्वारा शुरू किए गए 'फास्ट फूड कल्चर' से भारतीय खाना काफी हेल्थी है।' वहीं किसी ने निकोलस को अनफॉलो करने के बारे में कहा, तो किसी ने उनकी इस राय को बेकार बताया।