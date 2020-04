लॉकडाउन में कछुए के फुटबॉल खेलने के अंदाज पर फिदा हुई दुनिया, देखें वायरल वीडियो

नई दिल्ली। सोचिए अगर सोशल मीडिया ( Social Media ) की दुनिया ने होती तो इस लॉकडाउन में लोग किस तरह अपना टाइम काट रहे होते। ये तो गनीमत है कि इस दौर में हमारे हाथ में मौजूद है एक स्मार्टफोन और उसमें मौजूद है इंटरनेट जिसकी बदौलत हम कम बोरियत महसूस कर रहे है।

इस वक़्त वैसे तो पूरी दुनिया में खेल आयोजन ( Sports Events ) को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। जिस वजह से स्पोर्टस के शौकीन लोग बेहद निराश है। ऐसे में जब पूरी दुनिया अपने घर में आराम फरमा रही है तब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

5 days out of his winter hibernation & Hurricane is getting into his garden lockdown football exercise this morning...he’ll be posting his boxercise routine & tomorrow!

😂🐢 #teacher5aday #exercise #notice pic.twitter.com/xUMGL6h5ya