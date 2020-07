केदारनाथ के पैदल रास्ते पर ट्रैक्टर को चढ़ता देख थमी लोगों की सांसें, देखें हैरान करने वाला Video

-केदारनाथ ( Kedarnath ) धाम में बड़ी तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ों के बीच से भारी सामान ले जाना एक बड़ी चुनौती है। -इसी बीच केदारनाथ का वीडियो सोशल मीडिया ( Kedarnath Viral Video ) पर तेजी से वायरल ( Viral Video ) हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। -वीडियो में एक शख्स भारी मशीनों को ट्रैक्टर पर ( Tractor Climbing On The Path Of Kedarnath ) लादकर केदारनाथ की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है।

नई दिल्ली।

केदारनाथ ( Kedarnath ) धाम में बड़ी तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ों के बीच से भारी सामान ले जाना एक बड़ी चुनौती है। इसी बीच केदारनाथ का वीडियो सोशल मीडिया ( Kedarnath Viral Video ) पर तेजी से वायरल ( Viral Video ) हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। वीडियो में एक शख्स भारी मशीनों को ट्रैक्टर पर ( Tractor Climbing On The Path Of Kedarnath ) लादकर केदारनाथ की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है।

It can happen only in India🙏 pic.twitter.com/HjI0knXB04 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 19, 2020

बता दें कि केदारनाथ में निर्माण कार्य चल रहा है। वहां बिजली स्टेशन भी लगाया जाना है। इसके लिए भारी मशीने ऊपर पहुंचानी थीं। ऐसे में एक शख्स भारी मशीनों को ट्रैक्टर पर लादकर सीढ़ियों पर चढ़ा दिया। सोशल मीडिया (Social Media) पर यह वीडियो तेजी से वायरल (Video Viral) हो रहा है।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सीढ़ियों पर एक शख्स ट्रैक्टर को चढ़ा रहा है। ट्रैक्टर के आगे कुछ लो बैठे हुए हैं। वहीं, ट्रैक्टर के पीछे मशीनें रखी हुई हैं, जो रस्सी से बांधी हुई है। साथ ही उन मशीनों को लोगों ने पकड़ा है। हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने ट्रैक्टर से सामान ले जाने पर रोक लगा दी है।

इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा, 'यह सिर्फ भारत में ही हो सकता है.'। इस वीडियो को अब तक 37 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं। जबकि, यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हो रहे हैं।

