Corona: स्पेस से धरती पर लगातार गिर रहे हैं अरबों वायरस, जानें क्या होगा इसका असर?

नई दिल्ली। इन दिनों पूरी दुनिया कोरोना वायरस (Coronavirus) का दंश झेल रही है। इस अकेले वायरस ने लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली है। कोरोना जब से आया है तब से इसके बारे में कई खुलासे हो चुके हैं लेकिन अभी तक पुख्ता तौर ये भी नहीं पता चल पाया है कि आखिर ये वायरस (Covid-19) आया कहा से है? हालांकि ज्यादातर लोग इसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

लेकिन इस बीच एक साइंटिस्ट ने दावा किया है कि Corona वायरस (Viruses ) स्पेस से धरती पर आया है।श्रीलंकन मूल के ब्रिटिश एस्ट्रोबायलॉजिस्ट Chandra Wickramasinghe ने कोरोना एलियन वायरस बताया है। Chandra ने दावा किया है कि ‘अक्टबूर में अंतरिक्ष से एक उल्कापिंड का हिस्सा पृथ्वी पर गिरा था। ये वायरस इसी उल्कापिंड के साथ आया था।

हालांकि Chandra Wickramasinghe के इस बयान को दूसरे वैज्ञानिकों ने सिरे से नकार दिया। लेकिन ये बात बिल्कुल सच हैं कि स्पेस से धरती पर करोड़ों की संख्या में वायरस और बैक्टीरिया गिरते (virus and bacteria falling from space to Earth) आ रहे हैं।

साइंस जर्नल Multidisciplinary Journal of Microbial Ecology में छपी रिपोर्ट के मुताबिक वायरस धरती के अलग-अलग हिस्सों में देखे जा चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कैलीफोर्निया में Sierra Nevada की पहाड़ियों पर लाखों की संख्या में वायरस मौजूद है। ये सभी वायरस स्पेस से गिरने के बाद अटलांटिक महासागर महासागर होते हुए यहां पहुंचे हैं। इन वायरस को वैज्ञानिकों ने एलियन वायरस का नाम दिया है।

यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनेडा (University of Granada) ने साल 2017 में एक रिसर्च में बताया था कि पृथ्वी पर स्पेस लगातार वायरस आ हे हैं। इनकी संख्या रोजाना 1 से लेकर 20 बिलियन तक होती है। ये वायरस और बैक्टीरिया धरती की सतह पर आने के बाद ऊंचे हिस्सों पर जमा हो जाते हैं।

वैज्ञानिकों को इन वायरस के धरती पर आने की वजह और जरिया अभी तक पता नहीं चल पाया है। स्टडी में शामिल एक वैज्ञानिक कर्टिस सटल के अनुसार अगर रोज 800 मिलियन वायरस एक स्क्वैयर मीटर में इकट्ठा होते हैं तो सिर्फ इतने ही हिस्से में कनाडा की आबादी में हरेक के हिस्से 25 वायरस चले जाएंगे।

क्या धरती के लिए हैं ये बड़ा खतरा?

वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वायरस अभी तक खतरनाक नहीं साबित हुए हैं, वरना धरती कब की खत्म हो जाती। इन वायरस से किसी बीमारी का लेना देना नहीं है। हालांकि इनके बारे में अभी तक खास जानकारी नहीं मिल सकी है। ये बात भी अब तक रहस्य बनी हुई है कि किस तरह से वायरस स्पेस से यहां आते हैं और कैसे एक सी फैमली के लगने वाले वायरस दुनिया के अलग-अलग कोनों में दिख चुके हैं।

साइंस डेली की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरबों वायरसों की इस बारिश के बाद भी फिलहाल इससे मानवजाति को कोई खतरा नहीं दिख रहा है। लेकिन आने वाले समय में इसका क्या असर होता है ये बता पाना अभी मुश्किल है।