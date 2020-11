डोनाल्ड ट्रंप के वकील ने कर डाली ऐसी गंदी हरकत, होने लगे जमकर Troll - देखें Video

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) इन दिनों चुनाव हार जाने के बाद से काफी चर्चे में है लेकिन उनके चर्चे के साथ साथ अब उनके वकील रूडी गिउलियानी (Rudy Giuliani) भी काफी सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे है। इन दिनों वो अपनी वकालत के चलते नही, बल्कि अपनी एक खास हरकत के चलते चर्चा में हैं। बीते दिनों उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उनके सर से हेयर डाई निकलने लगा जिसकी वजह से उन्हें काफी ट्रोल किया गया था। अभी लोग उस घटना को भूल भी नहीं पाए थे कि एक और ट्रोल करने वाला वीडियो सामने आया है।नए वायरल (Viral Video) वीडियो में एडवोकेट रूडी गिउलियानी ने पहले रुमाल से अपनी नाक पोछी इसके बाद उसी रुमाल से उन्होंने अपना चेहरा पोछ लिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे जिसने भी देखा वह हैरान रह गया। रूडी गिउलियानी (Rudy Giuliani) के बारे में बतादें वे ट्रम्प अभियान के कई कानूनी सलाहकारों में से एक हैं। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वोटिंग में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।

