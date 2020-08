नई दिल्ली। इन दिनों सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप (Donald trump) से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज (fox news channel ) की प्रेंजेटर टॉमी लेहरन (Tommy lehren) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) के कैंपेन की बात कर रही हैं साथ ही भारत में अपने फैंस को संबोधित कर रही है।

वायरल वीडियो में लेहरन (Tommy lehren) कहती हैं कि भारत के मेरे सभी फैंस को हेलो, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने Make America Great Again एजेंडे का समर्थन किया है। लेहरन ने आगे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) का कैंपेन अमेरिका को महान बनाने के लिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप Owl की तरह बुद्धिमान हैं। Owl वहीं है जिसे आप लोग हिन्दी में उल्लू कहते है।’

My fellow Indians, Tomi Lahren thanks you for your support for Trump and his MAGA agenda.



If you’re wise, you’ll watch until the end 🦉 #IndiansForTrump #MAGA2020 #maga #RNC2020 #rnc #Modi 🇮🇳 pic.twitter.com/06MjXSL7lK