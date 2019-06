भारत-पाकिस्तान का मैच देखने के लिए शादी में लगाया गया टीवी, बाराती हुए खुश

नई दिल्ली: आपने कई शादियां ( Marriage ) देखी होगी। जहां खाने-पीने से लेकर हर चीज की अच्छी खासी व्यवस्था की गई होगी। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि पैसों को पानी की तरह बहाया गया होगा और हर चीज को वहां बारतियों के स्वागत के लिए रखा गया होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी शादी के बारे में सुना है, जहां क्रिकेट मैच देखने के लिए पंडाल में टेलीविजन लगा हो। शायद नहीं देखा होगा, लेकिन हम आपको ऐसी ही शादी के बारे में बताने जा रहे हैं।

Guests at a wedding ceremony in Srinagar ensure that a TV enters the tent even before the groom. @peerashiq #IndiaVsPakistan #CricketWorldCup pic. Twitter .com/ja0YsT4w7w