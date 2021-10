ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और वाॅट्सऐप के डाउन होने पर उड़ाया मज़ाक

नई दिल्ली। सोमवार 4 अक्टूबर की शाम को अचानक से फेसबुक (Facebook), इंस्टाग्राम (Instagram) और वाॅट्सऐप (WhatsApp) की सेवाएं डाउन हो गई। पहले ऐसा होने पर हर बार यह तकनीकी खामी 1-2 घंटे में हल हो जाती थी। पर इस बार इस तकनीकी खामी को ठीक होने में 6-7 घंटे लग गए। इससे दुनियाभर के लोगों को फेसबुक, इंस्टाग्राम और वाॅट्सऐप सेवाओं के डाउन होने से असुविधा का सामना करना पड़ा। इसी बात पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर (Twitter) ने मज़ाकिया अंदाज़ में ट्वीट करते हुए सभी लोगों को हेलो बोला और यह जताया कि जहां फेसबुक, इंस्टाग्राम और वाॅट्सऐप की सेवाएं डाउन हो गई, वहीं ट्विटर की सेवाएं सभी लोगों के लिए सही से चल रही है। इसके बाद ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने भी इस बात का मज़ाक उड़ाया।

एक यूज़र ने ट्वीट करते हुए बताया की फेसबुक का डोमेन सेल पर है। हालांकि यह तकनीकी खराबी की वजह से हुआ था। इस पर जैक ने रिप्लाई करते हुए उसकी कीमत पूछते हुए फेसबुक के डाउन होने का मज़ाक उड़ाया।

साथ ही वाॅट्सऐप के ट्विटर (Twitter) के ट्वीट पर किए रिप्लाई पर भी जैक डॉर्सी (Jack Dorsey) ने रिप्लाई करते हुए निशाना साधा।

thought this was supposed to be encrypted…