‘मार्च’ महीने से त्रस्त है जनता, सोशल मीडिया पर बयां किया दर्द

नई दिल्ली। नए साल का तीसरा महीना... ! जोकि जल्द ही खत्म भी होने वाला है लेकिन फिर भी लोग इस महीने और इस साल से बुरी तरह से ऊब चुके हैं और दुआ भी कर रहे की यह महीना व यह साल 2020 जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ट्विटर के अलावा अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर लोगों ने इस साल और मार्च के महीने को लेकर खूब सारी बातें कहीं हैं और बताया है कि उन्हें मार्च के महीने से आखिर क्यों तकलीफ़ है।

कोरोना की वजह से नहीं मन सकी बच्ची की बर्थडे पार्टी, पुलिसवालों ने यूं किया खुश

दरअसल साल 2019 के आखिरी महीने दिसंबर में हीi मानव जाति के लिए घातक बीमारी कोवीड19 अस्तित्व में आई थी। इसके बाद नया साल 2020 शुरू हुआ और लोग एक के बाद एक बीमार पड़ने लगे। एक तरह से कोरोना वाइरस के चलते नए साल की शुरुआत पूरी दुनियां भर के लोगों के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ ऐसे में मार्च आते आते कई देशों ने एहतियात के तौर पर लॉकडाउन कर लिया। अब लोग लॉकडाउन के चलते घरों में बैठे बैठे ऊब चुके हैं और बस माना रहे हैं कि जल्द ही उन्हें इस बीमारी के खतरे से निजात मिले।

देखिए लोगों क्या-क्या कहा….

Everyone in January: “omg longest month everrrrrrr” “January was a long year but we survived” “January SUCKS. Such a long month”



Feb: yeah imma get this over with.



March: ssssuuuuuuuuuuuuppppppppppppp lllllllliiiiiiiiiittttttlllllllllllllllleeeeeeee biiiiiiitchh pic.twitter.com/7TyVj3pQDG — Jos (@Josiwashere) March 29, 2020

Is it still March???....Goddamn it IS still March. This has been the longest month ever, oh my lord. Thank god I can bake all day to take my mind off of this misery 😂 pic.twitter.com/xr62GIxY8P — 🌑GoombaGirl🌕 (@GoombaGirl101) March 25, 2020

i swear march always feels like the longest month of the year and this PANDEMIC has made it feel THAT MUCH LONGER — elizabeth dibenedetto (@elizdibenedetto) March 28, 2020

Remember when everyone had all those memes saying January was the longest month ever? Well, y’all really jinxed March... pic.twitter.com/sSuTw0rLzf — Chris McClain (@ChrisMcClain) March 12, 2020

remember when January 2020 felt like the longest month but March feels like.. pic.twitter.com/qmCuIlwcsb — trophy husband (@SohailBuddy) March 24, 2020

January: People think I’m the longest month. Eat it, you rest of the months



March 2020: pic.twitter.com/V7Sitf2TRf — drunkharrycaray (@drunkharrycarey) March 26, 2020

Damn we still in March ... pic.twitter.com/r1IJEI134t — Charmaine 🥀 (@suave_baee) March 28, 2020