'आई लाइक यू' का मैसेज भेजने के बाद अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हुआ शख्स, ट्वीट कर मांगी मदद, पुलिस का जवाब सुन लोग कर रहे तारीफ

महिला को आई लाईक यू का मैसेज भेजने के बाद शख्स ने पुलिस से शिकायत की है कि उसके पति ने आकर उसे खूब पिटा। इसके बाद शख्स पुलिस से सुरक्षा की मांग करने लगा। पुलिस ने शख्स को जो जवाब दिया उसे देख नेटिजन्स पुलिस की तारीफ कर रहे हैं।

पंजाब पुलिस ने एक ट्विटर यूजर को शानदार जवाब दिया है। उसने अपने ट्वीट में यह दावा किया था कि उसे एक महिला के पति ने इस लिए पीट दिया क्योंकि उसने महिला को 'आई लाइक यू' का मैसेज भेजा था। शख्स ने कहा कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है और उसने पुलिस से अपने सुरक्षा में मदद करने की भी मांग की। शख्स के इस ट्वीट पर पुलिस ने जो जवाब दिया है उसके बाद यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

Twitter User Said Beaten Up By Woman's Husband For "I Like You" Message, Got Epic Response From Police