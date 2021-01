अनोखा रेस्टोरेंट जहां काम करते है चंबा और चमेली नाम के रोबोट, देखने के लिए भारी भीड़

नई दिल्ली। जब भी हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते है तो ऑर्डर लेने के लिए वेटर आता है और वहीं खाना सर्व करता है। सोचो आप किसी होटल में खाना खाने जाए और खाना लेकर रोबोए आए तो आपको कैसा लगेगा। है ना कमाल की बात। ऐसा नजारा अब तक आपने फिल्मों में ही देखा या फिर विदेशों में यह सुविधा उपलब्ध है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब अपने देश के कई होटलों और रेस्टोरेंट में रोबोट वेटर के रूप में काम करते है। भुवनेश्वर में एक होटल है जहां पर दो रोबोट ग्राहकों को खाना सर्व करते है। चंपा और चमेली नाम के दो रोबोट भुवनेश्वर के चंद्रशेखरपुर में एक रेस्तरां में शामिल हुए।

होटल में लोगों की भारी भीड़

ओडिशा के एक शख्स ने विदेशों में चलने वाले इस कल्चर से प्रेरित होकर अपने होटल में भी ऐसी ही एक व्यवस्था की है। उन्होंने अपने होटल में खाना परोसनेके लिए रोबोट तैनात किए है। भुवनेश्वर के इस रेस्टोरेंट में रोबोट शेफ के हाथों से खाना लेकर ग्राहक को परोसते है। यह अनोखा नजारा देखने के लिए होटल में भी काफी भीड़ लग रही है। ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करते के लिए होटल के मालिक कई प्रकार के लुभावन और आकर्षक ऑपर लेकर आते है। यह भी उनमें से एक है।





#WATCH: Robo Chef, a first of its kind restaurant in Bhubaneswar, has robots to serve food to the customers. The restaurant currently has two robots. #Odisha pic.twitter.com/OHfdjDlybM