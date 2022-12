लाखों रुपए खर्च कर गांव में बनाया गया सामुदायिक शौचालय, अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर, जाने क्यों

गांव के प्रधान ने सामुदायिक शौचालय बनवाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए। मगर इस शौचालय का पब्लिक इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही है। इसके पीछे का कारण एक तो शौचालयों में दरवाजे न होना है। तो वहीं दूसरा कारण एक बाथरूम में दो टॉयलेट सीट का होना है। इस लापरवाही को लेकर जिला पंचायती राज ने नोटिस जारी किया है।

Two toilet seats in one enclosure without partition baffle people, picture goes viral