Ubisoft का धांसू ऑफर, फ्री में मिल रहा है 'Far Cry 3’ खेलन का मौका !

नई दिल्ली। साल 2020 Gaming and E-Sports के लिए एक अच्छा रहा है, फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनियों में से एक, Ubisoft Entertainment को इसका उतना फायदा नहीं मिला है। इसी को देखते हुए Ubisoft ने अपने अपने बेहद लोकप्रिय गेम 'Far Cry 3' को फ्री में खेलने का ऑफर दिया है।

Ubisoft यूप्ले के माध्यम से कई गेम मुफ्त कर रहा है। लेकिन इस बार उसने अपने गेम 'Far Cry 3’ को सभी के लिए फ्री कर दिया है। हालांकि ये ऑफर सीमित समय के लिए है। कंपनी के मुताबिक ये गेम आज से 8 September तक मुफ्त रहेगा। इसके बाद इसे खेलने के लिए आपको भुगतान करना पड़ेगा।

बता दें कि इस गेम का एक्सेस फाइल डॉउनलोड करने इससे पहले 471 रुपये का भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अभी ये गेम सभी के लिए फ्री कर दिया गया है।

'Far Cry 3’ एक एडवेंचर से भरा गेम है। गेमिंग कंपनी Ubisoft ने अपने बेहद लोकप्रिय गेम 'Far Cry 3’ को साल 2012 में लॉन्च किया था। इस गेम के अपग्रेड वर्जन Far Cry New Dawn को पिछले साल यानी 2019 में लांच किया गया था। हालांकि इसे खलने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। कंपनी ने केवल 'Far Cry 3’ को फ्री किया है।