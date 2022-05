क्या एलियंस भी कब्रों में दफनाते हैं लाश? UFO एक्सपर्ट ने दिखाए सबूत

Pyramid on Mars: एक UFO एक्सपर्ट ने दावा किया है कि मंगल ग्रह पर Aliens शवों को पिरमिड में दफनाते थे। अपने इस दावे को लेकर उन्होंने सबूत भी पेश किये हैं।

Updated: May 12, 2022 11:49:08 pm

दुनिया में एलियंस की मौजूदगी को लेकर कई दावे किये जाते हर रहे हैं। यहाँ कि मंगल ग्रह पर जीवन को लेकर भी काफी समय से शोध होते रहे हैं। कई शोध में ये दावे किये जाते हैं एलियंस इंसानों की तरह छुपकर जिंदगी जी रहे तो कुछ कहते हैं कि वो पृथ्वी पर आते हैं। इस शोध में न केवल वैज्ञानिक बल्कि कई अन्य भी लगे हुए हैं। ऐसे ही स्कॉट सी वर्किंग नाम के एक शख्स ने एक नया दावा किया है। खुद को यूएफओ एक्सपर्ट कहने वाले स्कॉट सी वर्किंग काफी लंबे समय से एलियंस के ऊपर शोध कर रहे हैं।

