मुंह पर मास्क पहनाने वाली मशीन की गई तैयार, सामने आया मजेदार वीडियो

नई दिल्ली। कोरोना (Coronavirus) से बचाव के लिए फेस मास्क (Face Mask) कितना जरूरी है ये तो सभी जानते हैं। मगर कई बार जाने-अनजाने लोग इसे पहनने में लापरवाही दिखाते हैं। ऐसे में एक ऐसी अनोखी मशीन तैयार की गई है, जो लोगों के चेहरे पर मास्क लगाएगी। सोशल मीडिया पर इस मशीन का एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। जिसमें बेड पर बैठे एक शख्स के मुंह पर मशीन अचानक मास्क लगा देती है। ये काफी मजेदार वीडियो है। लोगों को ये खूब लुभा रहा है। यूजर्स ने इस पर मजेदार कमेंट्स भी किए हैं।

My man invented “The Karenator”. A machine to blast masks onto mask-less people.



Hilarious...🤣🤣🤣pic.twitter.com/bzSsy7vhXy