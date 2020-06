Unlock 1: Corona के बढ़ते संक्रमण के बीच धार्मिक स्थल, रेस्तरां, मॉल खुलने से कितने खुश हैं लोग?

Unlock 1: कोरोना (Corona) और लॉकडाउन (Lockdown) के चलते लगभग ढाई महीने से बंद धार्मिक स्थल, रेस्तरां, होटल और शॉपिंग मॉल (Shopping Malls) आज फिर से खुलने जा रहे हैं। ये रियायतें ऐसे वक़्त में दी जा रही हैं, जब एक दिन पहले रविवार को कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के रिकॉर्ड 9,971 नए मामले दर्ज किए गए लेकिन सरकार ने महामारी की वजह से पिछड़ी अर्थव्यवस्था (indian economy) को दुरुस्त करने के लिए ये फैसला लिया है।

गर्भवती हिरण को बचाने के लिए नदी में कूद गए Army के जवान, बचा ली बेजुबान की जिंदगी

यही वजह है कि 8 जून से मॉल, रेस्तरां खोले जा रहे हैं। लेकिन इन जगहों को खोलते वक़्त कुछ नियमों का पालन भी करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs ) ने एक हफ्ते पहले कहा था कि अनलॉक-1 आठ जून से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ऐसे में कुछ नियम कायदों के साथ मॉल, रेस्तरां खोले जा रहे हैं।

भारतीय वैज्ञानिकों का दावा- जड़ी-बूटी में मिला Coronavirus का इलाज, खत्म कर देगा संक्रमण !

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक़, इन जगहों पर छह फीट की दूरी, चेहरे पर मास्क, सेनेटाइज़ेशन और थर्मल स्क्रीनिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल में 24 से 30 डिग्री तक ही एसी चलाने की अनुमति होगी।

जनता है नाराज

9980 cases in last 24hrs. India crosses a mark of 2.5 lac corona cases.



And govt. is opening religious places, malls and hotels.



Don’t know how to feel about this. #Unlock1 #schoolreopening #mondaythoughts



😨