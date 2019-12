सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ #unnaokibeti, लोग बोले- 'हम फिर से फेल हो गए'

नई दिल्ली: पहले हैदराबाद ( Hyderabad ) की बेटी ने दम तोड़ दिया और अब शुक्रवार रात को उन्नाव की बेटी ने भी दिल्ली के अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। उन्नाव की बेटी की कहानी सुन हर कोई इमोशनल हो रहा है, जिस तरह वो जलते हुए एक किलोमीटर तक चली। ये सुनकर ही दिल दहल उठता है, लेकिन उसने तो ये सब झेला है। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर लोग उसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

अगर हो सके तो हमें माफ़ करना

लानत तो देना ही देना

और दोबारा लड़की बन के जनम मत लेना

क्यूँकि हम( समाज, सिस्टम ) तुमसे पहले ही मर चुके हैं । #unnaokibeti pic.twitter.com/U7EwXgkb6K — Dadi Chandro Tomar (@realshooterdadi) December 7, 2019

वीडियो: प्रेग्नेंट पत्नी खड़े-खड़े थक गई थी, तो ये पति बन गया 'कुर्सी'

सोशल मीडिया पर #unnaokibeti ट्रेंड कर रहा है। इस हैशटैग के जरिए लोग अपनी बात रख रहे हैं। किसी के दिल में कानून व्यवस्था, प्रशासन, सरकार और समाज की सोच पर गुस्सा है, तो कोई कहा रहा है कि हम एक और बेटी को बचाने में फेल हो गए। हमें शर्म आनी चाहिए। साथ ही लोग इस हैशटैग के जरिए दोषियों को कड़ी सजा देने की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बेटी की मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। जहां दोषियों को लेकर लोग गुस्सा हैं, तो वहीं वो देश की कानून व्यवस्था को भी कोस रहे हैं।

We have failed yet again #unnaokibeti — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) December 7, 2019

Unnao victim's father speaks after her demise. The victim father's demands the accused to be shot dead. Like Hyderabad shoot my daughter's killers as well. We want justice #UnnaoHorror #UnnaoHangBrahminRapists #unnaokibeti#UnnaoHorror pic.twitter.com/szsTjMtKxI — Lokesh (@lokesh_3300) December 7, 2019

इन्साफ की आस लगाए एक ओर बच्ची जिंदगी की जंग हार गई ।😥#UnnaoCase#unnaokibeti — Soban Sunasra 🇮🇳 सोबान सुनसरा 🇮🇳 ثوبان سنسرا (@Shoban_Sunasra) December 7, 2019

She wanted to live, she kept saying "Accused must not be spared, will I survive? I dont wanna die" ..



This society, this country failed to protect a daughter, such a shame!



May her Soul Rest in Peace!#UnnaoHorror #unnaokibeti #UnnaoTruth pic.twitter.com/0kUa96lRxr — Chiranjeev Rao (@Chiranjeev_INC) December 7, 2019

UP govt. Did best thing to save rape victim....

They changed the name of railway station..

😡😡😡😡😡😡😡😡😡



Shame on you yogi and modi.. #unnaokibeti pic.twitter.com/vAG1U2dQUK — Mani PatelⓂ (@manipatel005) December 7, 2019

वहीं डॉक्टर कुमार विश्वास ने इसको लेकर एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा 'क्या उन परिवारों का सामाजिक बहिष्कार होगा जिन्होंने अपने बलात्कारी बेटों को दंडित करने की बजाय साथ खड़े होकर पीड़िता #unnaokibeti को ज़िंदा जलाया? संसद में बैठे वोटों के ठेकादारों ने क़ानून न तब बनाया न अब बनाएँगे तो हमारी-आपकी सामाजिक ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है #UnnaoTruth' वहीं दादी चंद्रो तोमर ने भी अपने ट्वीट में लिखा 'अगर हो सके तो हमें माफ़ करना लानत तो देना ही देना और दोबारा लड़की बन के जनम मत लेना क्यूँकि हम( समाज, सिस्टम ) तुमसे पहले ही मर चुके हैं । #unnaokibeti' वहीं कई लोगों ने लिखा कि हम फिर से फेल हो गए।