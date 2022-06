दुनिया का एक ऐसा गांव जहां बलात्कारियों को जेल की जगह मिलता है खूबसूरत बंगला

Miracle Village: दुनिया में एक ऐसा गाँव भी है जहां बलात्कारियों कोरहने के लिए एक सुंदर बंगला दिया जाता है लेकीन क्यों? और ये गाँव कहाँ है? इसके बारे में इस लेख में जानेंगे विस्तार से...

किसी भी महिला के लिए वो मंजर खौफनाक होता है जब उसे कोई रेप जैसी घटना का सामना करना पड़ता है। उसके साथ ऐसी दरिंदगी करने वाले को कानून सख्त सजा देता है। लेकीन जब ऐसे बलात्कारी को जेल की सजा की बजाय उसे बंगलों में रहने के लिए जगह दी जाए तो? ये काफी अजीब है न कि एक बलात्कारी को जेल भेजने की बजाय उसे के प्यारे से बंगले में भेज दिया जाए और वो सुकून भरी ज़िंदगी बिताए। दुनिया में एक ऐसा ही गाँव है जहां ऐसे अपराधियों को रखा जाता है। ये अमेरिका के फ्लोरिडा के आउटस्कर्ट्स में बसा मिरेकल विलेज है जहां अपराधी सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं।

Us Village, where Rapists live with family in Bunglow instead of jail