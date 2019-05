IRCTC पर अश्लीलता का आरोप लगाने वाले शख्स को मिला करारा जवाब, अब झेल रहा है बदनामी

नई दिल्ली। एशिया ( Asia ) का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क इंडियन रेलवे ( Indian Railways ) की बुकिंग साइट आईआरसीटीसी ( Indian Railway Catering and Tourism Corporation ) सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। एक ट्विटर यूजर ने शिकायत की है कि आईआरसीटीसी ( IRCTC ) की साइट पर जब भी टिकट बुकिंग के लिए जाते हैं तो साइट पर अश्लील और आपत्तिजनक विज्ञापन बार-बार दिखते हैं। आनंद कुमार नाम के एक ट्विटर यूजर ने एक फोटो पर कैप्शन देते हुए लिखा कि, 'आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग ऐप पर आपत्तिजनक और अश्लील विज्ञापन बहुत बार दिखाई देते हैं। यह बहुत शर्मनाक और परेशान करने वाला है।' अपने इस ट्वीट के साथ आनंद ने आईआरसीटीसी, रेल मंत्री पीयूष गोयल और रेल मंत्रालय को टैग किया है।

Obscene and vulgar ads are very frequently appearing on the IRCTC ticket booking app. This is very embarrassing and irritating @RailMinIndia @IRCTCofficial @PiyushGoyalOffc kindly look into. pic.twitter.com/nb3BmbztUt