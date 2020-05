लॉकडाउन: खाने की तलाश में स्कूल के अंदर घुस गया शेर, दहशत में हैं गांव के लोग

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। लोग अपने घरों में हैं लेकिन जानवर इस लॉकडाउन (Lockdown) में खुले आम घूम रहे हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर इनसे जुड़े वीडियो सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि एक शेर प्राथमिक विद्यालय (Primary School) में दहाड़ मार रहा है।

दरअसल, ये वीडियो गुजरात (Gujarat) के गुजरात में गिर सोमनाथ जिले के ऊना गांव का है । बताया जा रहा है ये शेर खाने की तलाश में गांव में घुसा था। इस दौरान इसने मवेशियों का शिकार करने की कोशिश भी की। लेकिन गांव वालों ने इसे देख लिया और इसका पीछा करने लगे।

Lion comes to school to get himself enrolled👍



lion entered a primary school building in Una village in Somnath https://t.co/ScNHtBEvhb was captured & released back in the forest. pic.twitter.com/jB58IMkjiE