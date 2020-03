Video: तेल के कुएं में गिर गया था पिल्ला, 10 साल के मासूम ने अपनी जान पर खेल बचा ली उसकी जिंदगी

नई दिल्ली. सोशल मीडिया (Social Media) पर आये दिन कोई न कोई वीडियो (Viral Video) वायरल होता रहता है।इनमें से कुछ वीडियो लोगों को डराते, कुछ हसाते हैं लेकिन कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं जो हमारे जहन में बस जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है।ये वीडियो इंसानियत और मासूमियत से भरा हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक दस साल का बच्चा अपनी जान जोखिम में डाल कर तेल के कुएं में गिरे कुत्ते के पिल्ले (puppy) की जान बचाता है। वीडियो मे दिख रहा है कि बच्चे को किसी ने पीछे से पकड़कर नीचे लटका दिया और वे तेल के कुएं से पिल्ले का निकाल रहा है। इस वायरल वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं साथ ही जमकर शेयर भी कर रहे हैं।

Dramatic footage captures the moment a 10-year-old boy rescued a puppy that got stuck in an oil well in Turkey. https://t.co/JjeB9aZ0Cb pic.twitter.com/Nt9SLppfvs