दादी मां ने Cobara का पूंछ पकड़कर हवा में फेंक दिया, Video देख हर कोई दंग

नई दिल्ली। सांप (snake ) को देखने के बाद बड़े से बड़े लोगों की हवा टाइट हो जाती है। ऐसे में अगर सांप कोबरा (COBRA ) हो तो डर दोगुना हो जाता है। लेकिन इस बीच एक एक दादी ने का वीडियो सामने आया है जिसमें वे कोबरा का पूंछ पकड़ उसे हवा में घुमाती नजर आ रही है।

Australia में खत्म होने की कगार पर Corona, संक्रमण दर है शून्य! जानें कैसे हुआ ये सब?

ये वीडियो इंटरनेट (Internet) पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कैसे दादी खतरनाक कोबरा (Fearless Grandma Drags Cobra) का पूंछ पकड़ कर उसे बड़े ही आराम से उसे दूर फेंक देती है।

Corona के डर से परिवार ने Bhopal से Delhi के लिए बुक कर ली पूरी Flight, देने पड़े लाखों

पहले Video देख लें

Vietnam में मंदिर की खुदाई के दौरान मिला 1100 साल पुराना शिवलिंग, देखें तस्वीरें

इस खतरनाक वीडियो को Indian Forest Service के ऑफिसर सुशांत नंदा (Sushand Nanda) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है। सुशांत ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि, ‘दादी, कोबरा के इलाज करने का ये तरीका ठीक नहीं है।’ लेकिन कई लोगों को दादी की ये बहादुरी खूब भा रही है लोग उनकी की तारीफ कर रहे हैं। 26 सेकंड का उनका ये वीडियो को शेयर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

This treatment is not so good, but what other public do in group with cobra and other Snake, they beat them and mostly threw them in fire.

I think what the best this lady can do, She done it.