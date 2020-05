गैंडे से परेशान गजराज नें उठा लिया डंडा, मजेदार तरीके से सिखाया सबक, वीडियो वायरल

नई दिल्ली। अक्सर जब बच्चे शैतानी करते हैं तो बड़ें उन्हें डराने के लिए डंडे का इस्तेमाल करते हैं। डंडा देखकर बच्चा डर जाता है और फिर शैतानी बंद कर देता है। लेकिन हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक हाथी (Elephant) अपनी सूंड़ में डंडा दबाए गैंडा (Rhinoceros) को शैतानी करने से रोक रहा था। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

इस बेहतरीन वीडियो को फॉरेस्ट ऑफिसर सुशांता नंदा ने ट्विटर पर साझा किया है। वीडियो के कैप्सन में उन्होंने लिखा है कि 'गैंडा को डराने के लिए हाथी पेड़ की टहनी का इस्तेमाल कर रहा है और उसे समझा है कि तुम यहां से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें पेड़ की इस टहनी से पीटूंगा।

Elephant use branch of a tree to scare away a angry Rhino☺️



Elephants use parts of tree as tools. Here it sends a strong signal to the rhino. Get away or will throw you like the branch. The hint was enough.. pic.twitter.com/tHrLg67fw3