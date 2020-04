महिला ने कुत्ते को हवा में उड़ाया, Video देख आप भी कहेंगे Wow

नई दिल्ली। सोशल मीडिया (social media) पर आए दिन मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं। जिन्हें देखने के बाद चेहरे पर अपने आप मुस्कान दौड़ जाती है। हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जो देखने में काफी मजेदार है। ये वीडियो सोशल मीडिया (social media) पर खूब धूम मचा रहा है। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।

I know Dogs can’t wait for people to go back to work pic.twitter.com/ggLX6H6e75