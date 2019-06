कैच पकड़ने के चककर में क्रिकेट फैन के हाथ से खाना गिरने का वीडियो वायरल, फिर मिला हैरान कर देने वाला इनाम

नई दिल्ली। ICC Cricket World Cup 2019 के 10वें मुकाबले में मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 15 रन से हराकर टूर्नामेंट की दूसरी जीत दर्ज की है। यह रोमांचक मुकाबला गुरुवार को नॉटिंघम ( Nottingham ) में खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसका वीडियो सोशल मीडिया ( social media ) पर वायरल हो रहा है।

जब एक बल्लेबाज ने 'छक्का' मारा तो गेंद स्टेडियम में बैठे एक क्रिकेट फैन के पास जा गिरी। गेंद को कैच करने के लिए जब शख्स आगे बढ़ा तो उसके हाथ से क्रिस्प गिर गए। इसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहीं एल्मा स्मिथ ने जाकर शख्स को क्रिस्प का एक नया पैकेट दिया। जिसके बाद शख्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शख्स के साथ हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऑफीशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है।

When the chips are down, you can always count on @Elmakapelma 🍟 pic.twitter.com/l0rqklKNv7