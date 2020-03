Video: कोरोना वायरस से बचना है तो अपने हाथों को धोए ऐसे

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। लाखों लोग इस वायरस के संक्रमण से ग्रसित हैं। वहीं 15000 लोगों की जान चुकी है। WHO ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है। साथ ही इससे बचने के कई तरह के सुझाव भी दिए है।

कोरोना वायरस (Coronavirus) से बचने के लिए बार-बार हाथ धोने के लिए कहा गया था। जिसके बाद दुनियाभर में #safehandschallenge चला। लोगों ने हाथ धोते हुए अपने विडियो अपलोड किए। लेकिन इनसब में एक वीडियो खूब वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में हाथ धोने का सही तरीके को बताया गया है।

Correct technique to wash your hands for proper disinfection. #CoronavirusOutbreakindia #CoronaVirusUpdate #COVID #CoronaVirusUpdate pic.twitter.com/1WeDwlCaF6