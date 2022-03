VIDEO: महिला ने सोचा किचन में घुसा है चोर, बुला ली पुलिस, चोर को देख सबके उड़े होश!

एक महिला के साथ चौंकाने वाली घटना घटी। एक रात अचानक महिला के किचन में कुछ गिरने की आवाज आई तो वो डर गई और उसने चोर समझ पुलिस को फोन किया। जब तलाशी हुई तो सबके उड़ गए होश!

आप घर में हो और आपको लगे कि घर में चोर घुस आया है। ऐसे में आप पुलिस को फोन करेंगे। पर तब क्या होगा जब पुलिस आए तो घर में चोर की जगह एक खतरनाक जीव को पाए? कुछ ऐसा ही हुआ है एक महिला के साथ जिसे सुबह उठने पर किचन से आवाजें आईं तो उसे चोर के घुसने की आशंका हुई। उसने पुलिस को बुलाया पर पुलिस ने जब तलाशी ली तो सभी के होश उड़ गए।

Woman Thinks it's a Thief in kitchen, Turns Out To Be a Python