Meme: Vikas Dubey के गिरफ्तार पर लोगों ने कहा- “दाढ़ी क्लीन सेव है, बन-ढन कर गिरफ्तार हुआ है’

नई दिल्ली। UP के कानपुर (Kanpur Shootout) में डीएसपी सहित 8 पुलिसकर्मियों को घेरकर उनकी बेरहमी से हत्या कर फरार गैंगस्टर विकास दुबे को MP Police ने उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर से गिरफ्तार (Vikas Dubey Arrest) किया है। विकास दुबे की गिरफ्तारी से पहले, उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) ने उनके कई सहयोगियों को गिरफ्तार किया था और कुछ मुठभेड़ में मारे भी गए थे।

इस दौरान पुलिस ने कई जगह विकास दुबे की तलाश की, लेकिन जहां-कहीं भी पुलिस पहुंचती, वह पहले ही फरार हो चुका होता था। लगभग 50 टीमें उसकी तलाश में थी लेकिन वे सबसे बचते हुए वाया फरीदाबाद, उज्जैन पहुंच गया।

जानकारों का कहना है कि उसने सोच समझ कर सरेंडर किया है क्योंकि उसे पता था कि अगर वे UP Police के हाथ लग गया तो उसका एनकाउंटर (Encounter )पक्का था। वहीं अब विकास की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ सी आ गई है। लोग यूपी पुलिस की जमकर खिचांई कर रहे हैं। इसके साथ ही पर विकास पर बने मीम्स का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसके अलावा कुछ यूजर्स विकास दूबे की पूरी गिरफ्तारी को संदिग्ध नजरिए से देख रहे हैं। इनका कहना है कि विकास दुबे ने सरेंडर किया है ना कि उसकी गिरफ्तारी हुई है।

मनोज कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा सरेंडर से पहले फोटो शूट

अभिनव पांड़े लिखते हैं कि” इलाहाबादी का एक सवाल जेका 10 राज्य की पुलिस नै पकड़ पाई ओका महाकाल मंदिर का गार्ड पकड़ लिहिस ! गजब खराब व्यवस्था है यार !

Waiting for another good news, vikas Dubey's encounter. #VikashDubey #vikasDubeyEncounter #VikashDubeyArrested pic.twitter.com/S5HbT0RFbg

उज्वल नाम के यूजर ने meme के लिए फिल्म हेरा फेरी तक के सीन्स इस्तेमाल किया है।

#vikasDubeyEncounter #VikashDubey

Vikas dubey arrested in ujjain*



Everyone to police* pic.twitter.com/6nfozqPPlq