Viral Video: बीच सड़क पर बस रोककर चाय पीने निकला ड्राइवर, लगा जाम

भारत में चाय से लोगों को इतना प्यार है कि इनकी न तो चाय के बिना सुबह होती है और न ही शाम। हर नुक्कड़, चौराहे, और दफ्तरों में आपको चाय के दिवाने खड़े मिल जाएंगे। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसमें एक बस ड्राइवर का चाय प्रेम साफ झलकता नजर आ रहा है।

Delhi Bus Driver Stops Vehicle In Middle Of Busy Road To Get Himself Cup Of Tea