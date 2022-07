शख्स बेवजह गधे पर बरसा रहा था लात-घूंसे और थप्पड़, तुरंत मिल गया उसे अपने कर्मों का फल, लोग बोले - 'जैसी करनी वैसी भरनी'

वीडियो में आप देख सकते हैं कि गधे को शख्स बेवजह मारता हुआ नजर आ रहा है। मारते हुए जब वह गधे पर चढ़ने की कोशिश करता है तभी गधे को उसे सबक सिखाने का मौका मिल जाता है। शख्स को गधे ने नीचे गिरा दिया और फिर गोल-गोल घुमाने लग गया।

देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग मौजूद हैं जो जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन फिर भी बेजुबान जानवरों के साथ बदसलूकी के मामले सामने आते रहते हैं। इंसान भूल जाता है कि ये बेजुबान भी भी उतना ही दर्द महसूस करते हैं जितना कि हम इंसान। बस फर्क इतना है कि इनकी भाषा हम समझ नहीं पाते। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक आदमी बेवजह गधे को मारता नजर आ रहा है। इस वीडियो को देखकर लोग काफी हैरान हो रहे हैं। वहीं बाद में शख्स को अपनी करनी का फल मिल जाता है।

Viral Video: Man Beats Up Donkey, Gets Instant Karma, Netizens Say He Deserves It